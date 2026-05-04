Итальянский ВПК и Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

5 мая в Азербайджан прибывает с официальным визитом Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Этот визит станет еще одним подтверждением высокого уровня отношений двух стран. Отношения Баку и Рима служат ярким доказательством того, что Запад и Восток совсем не так далеки друг от друга, как кажется. Если есть взаимопонимание и общие интересы, расстояние между странами и народами не имеет никакого значения. В том числе в вопросах, касающихся сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

Азербайджан и Италия активно укрепляют оборонное сотрудничество, рассматривая друг друга как стратегических партнеров. Две страны совместно участвуют в многонациональных учениях, проводят встречи на высоком уровне, обсуждают совместные проекты, вопросы безопасности и подготовку кадров. Оборонное сотрудничество укрепляется в рамках двусторонних планов, а нередко и на фоне сотрудничества с НАТО. Военные специалисты двух стран ведут регулярный диалог по вопросам кибербезопасности, инженерной подготовки и др. Азербайджанская делегация принимала участие в многонациональных учениях по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) в Италии, в том числе в качестве наблюдателей - на "Дне высокопоставленного наблюдателя". В настоящее время Италия и Азербайджан обсуждают сотрудничество в сфере подготовки военных кадров и совместных научных исследований.

На минувшей неделе в Италии находился министр обороны Закир Гасанов. На встрече с главой МО Италии Гвидо Крозетто, как сообщали СМИ, были обсуждены двусторонние отношения, основанные на стратегическом партнерстве, и их перспективы. Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи с азербайджанским коллегой Гвидо Крозетто заявил, что роль Азербайджана в Евразийском регионе является фундаментальной. На встрече, отметил он, была подтверждена взаимная готовность к расширению диалога.

В 2012 году между МО двух стран было подписано соглашение о военном и оборонном сотрудничестве, которое охватывает подготовку кадров, обмен опытом и совместные проекты в области военно-технической индустрии.

В феврале 2020 года состоялся первый государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. По итогам того визита были подписаны 28 двусторонних документов, охватывающих различные сферы, в том числе оборонную. В частности, была подписана декларация о поставке самолетов итальянского производства M-346. Это один из самых современных реактивных учебных самолетов в мире, предназначенный для подготовки пилотов боевых судов поколений "4" и "4,5".

В 2023 году был подписан контракт с итальянской компанией Leonardo на поставку в Азербайджан военно-транспортных самолетов C-27J Spartan. В сообщении итальянской компании в те дни отмечалось, что программа приобретения C-27J у Leonardo, имеющей многолетний опыт в самых сложных операционных сценариях, является результатом технических обсуждений, проведенных между министерствами обороны Италии и Азербайджана.

Это соглашение - составная часть программы модернизации Вооруженных Сил Азербайджана, которая уделяет больше внимания продукции итальянского ВПК. Самолеты Leonardo уже зарекомендовали себя в самых сложных условиях географического рельефа и эксплуатации. C-27J Spartan способны выполнять широкий спектр боевых и гражданско-оборонительных задач. Он считается идеальным для выполнения военно-транспортных миссий, высадки с воздуха парашютистов и материалов, операций по тактической поддержке войск, спецназа, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

26 июня 2024 года, в День Вооруженных Сил Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президенту Ильхаму Алиеву был представлен первый военно-транспортный самолет C-27J Spartan, поступивший в нашу страну. В презентации участвовали министр обороны Италии Гуидо Крозетто, замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли, президент компании Leonardo Стефано Понтекорво. Сообщалась, что итальянский самолет будет использоваться в военно-транспортных операциях, при десантировании парашютистов и грузов, а также при выполнении медицинских задач.

В ноябре 2025 специалисты Минобороны Азербайджана и Генштаба ВС Италии провели экспертную встречу по теме "Поиск и спасение лиц, оказавшихся без помощи в горной местности". Встреча прошла на поисково-спасательной базе 15-го крыла, расположенной в итальянском городе Червия. В ней приняли участие руководство базы и военнослужащие ВВС Азербайджана, специализирующиеся на парашютно-десантной подготовке и поисково-спасательных операциях.

Италия - это очень выгодный партнер в сфере обороны для Азербайджана. ВПК Италии - один из ведущих в Европе и охватывает почти все отрасли - авиацию, ракетостроение, бронетехнику, военно-морские силы. Основу оборонпрома страны составляют крупные государственные и частные компании, такие, как Leonardo, Fincantieri и Iveco Defence Vehicles, вносящие немалый вклад в боеспособность НАТО. Основное производство сосредоточено в Милане, Турине и Генуе.

В сфере авиации Италия показала себя производством боевых самолетов, вертолетов и БПЛА, страна участвует в международных программах (Eurofighter, F-35). Компания Fincantieri является одним из мировых лидеров в производстве авианосцев, эсминцев и фрегатов. Суда выпускаются не только для ВМС Италии, но и на экспорт. Итальянские компании разрабатывают и производят также танки, БМП, артиллерийские системы, современные системы ПВО, в частности "Купол Микеланджело", системы радиоэлектроники и связи.

Вооружение итальянского производства активно закупают как страны Евросоюза, так и Ближнего Востока. Среди покупателей - Катар, Кувейт, Египет. Покупают итальянское вооружение в ЮАР, США.

Кстати, о "Куполе Микеланджело". Его разработкой занимается концерн Leonardo. Это будет, как пишут итальянские медиа, революционная система ПВО, в основе которой лежит искусственный интеллект. Проект находится на продвинутой стадии разработки, а его полный ввод в эксплуатацию ожидается к концу нынешнего десятилетия. Ключевой особенностью новой системы является ее универсальность. Отмечается, что программное обеспечение не привязано к конкретным типам вооружений и соответствует стандартам НАТО, что позволяет интегрировать его с различными платформами - самолетами, танками и ракетными системами от разных производителей. Военные специалисты подтвердят, сколько преимуществ предоставляет подобная технология. Сам гендиректор Leonardo Роберто Чинголани оценивает проект как "крупнейшую интеграционную программу в истории оборонной промышленности".

Тот факт, что визит делегации во главе с министром обороны Азербайджана в Рим состоялся за неделю до приезда в Баку Джорджи Мелони, вряд ли случаен. Но не будем забегать вперед. Просто заметим, что в дальнейшем в сфере азербайджано-итальянского оборонного сотрудничества, вероятно, можно ожидать каких-то новостей.