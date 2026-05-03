США передали Ирану через Пакистан ответ на предложение по урегулированию конфликта, Тегеран его изучает.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Иран представил США мирный план из 14 пунктов.