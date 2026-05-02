Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) рассчитывает на реализацию новых проектов в Карабахе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят заявил журналистам в ходе визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"ФАО реализует целый ряд проектов, однако особенно в этой части страны у нас есть проект в Агалы, где мы поддерживаем инициативу цифровых деревень в Азербайджане. Мы также рассчитываем на реализацию новых проектов в этом регионе", - сказал он.

Мухаммад Насар Хаят отметил, что несколько раз бывал в этом регионе: "Каждый раз, приезжая сюда, вижу все большее развитие и прогресс. Очень интересно наблюдать, как в этой части Азербайджана сохраняются природа, культура и история. Считаю, что Азербайджан проделал здесь действительно впечатляющую работу".

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.