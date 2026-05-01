Названы самые популярные бренды смартфонов

Samsung назвали крупнейшим брендом на мировом рынке смартфонов в начале 2026-го.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете аналитической компании Omdia.

Доля Samsung в первом квартале 2026-го составила 22 процента - это самый популярный производитель смартфонов в мире. На втором месте оказалась Apple, которая имеет долю 20 процентов. В топ-3 также вошла Xiaomi, получившая долю 11 процентов. С небольшим отставание за Xiaomi следуют другие китайские производители - Oppo (10 процентов) и Vivo (7 процентов).

Samsung и Apple в условиях кризиса показали рост на 8 и 10 процентов соответственно. Поставки остальных брендов, напротив, упали. Так, у Xiaomi этот показатель составил -19 процентов. Суммарно рынок смартфонов в первом квартале 2026 года вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

При этом самым растущим брендом на глобальном рынке оказалась китайская Honor, которая заняла седьмое место. Она показала годовой рост 19 процентов. Успех вызван ростом продаж на Ближнем Востоке и в Африке.