Sony прокомментировала слухи о 30-дневной проверке игр

Sony опровергла необходимость подключения консолей PlayStation к сети раз в 30 дней для проверки лицензии игр. Об этом компания заявила в комментарии изданию GameSpot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Sony подчеркнули, что текущая модель использования игр не изменилась: пользователям по-прежнему доступна покупка и запуск контента без регулярного подключения к интернету, а для активации требуется лишь разовая онлайн-проверка лицензии.

Таким образом, в Sony опровергли предположения о необходимости периодической верификации каждые 30 дней, как ранее обсуждалось в сообществе. При этом компания не уточнила, в какой именно момент происходит обязательная проверка лицензии.

Днем ранее владельцы консолей PlayStation обратили внимание на появление таймеров в интерфейсе PS4, отображающих срок действия цифровой лицензии на недавно приобретенные игры. По их предположениям, по истечении 30 дней система могла требовать подключения к сети для продления доступа и дальнейшего офлайн-использования.

На этом фоне в сообществе появилась версия о возможной уязвимости в механизме возвратов, которая могла повлиять на внедрение дополнительных ограничений.