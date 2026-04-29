Трамп и Путин поговорили по телефону

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, телефонный разговор продолжался более 1,5 часа.

Ушаков отметил, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить прекращение огня в честь дня победы. Он также заявил, что Трамп поддержал это предложение.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин выразил Трампу поддержку в связи с покушением и решительно осудил это преступление.

По словам Ушакова, Трамп сообщил Путину, что уже близок к достижению договорённости по урегулированию украинского конфликта.