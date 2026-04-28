Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Природные катаклизмы приходят внезапно - ливни, сели, землетрясения. В такие моменты особенно видно, насколько государство способно оперативно реагировать и поддерживать граждан. Азербайджан в этом отношении выстроил устойчивую и проверенную временем модель: быстрое реагирование, адресная помощь и долгосрочное инженерное мышление.

Март и апрель нынешнего года выдались аномально дождливыми в Азербайджане. Обильные ливни обрушились на Баку и целый ряд регионов страны, вызвав мощные селевые потоки. Под удар попали жилые дома и сельскохозяйственные угодья, дороги и мосты, электросети и канализационные коллекторы. В Гарадагском районе селевые воды снесли мост на дороге Сангачал-Чейилдаг. В Абшеронском районе вышла из строя канализационная насосная станция. В Сабунчинском районе обрушился внутренний коллектор тоннеля на улице А.Асадуллаева. В поселке Кешля Хатаинского района произошла авария в коллекторе, на котором был построен дом. Это не была точечная авария в одном месте - стихия ударила широко, по всей стране.

Государство отреагировало немедленно. МЧС развернуло работу по эвакуации населения и откачке воды с затопленных территорий. Восстановительные бригады вышли на маршруты еще до того, как стихла непогода. Ремонтные работы начались буквально сразу.

28 апреля 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с опасными и вредными последствиями селей и наводнений.

Из резервного фонда Президента Азербайджана было выделено более 85 миллионов манатов. Сумма значительная, однако важнее - ее четкое и прозрачное распределение между профильными ведомствами. Министерство по чрезвычайным ситуациям получило около 8,9 миллиона манатов, Государственное агентство водных ресурсов - более 21 миллиона, Государственное агентство автомобильных дорог - почти 39 миллионов, АО "Азеришыг" - 15 миллионов, Исполнительная власть Баку - свыше 1,4 миллиона. Каждый орган получил конкретный мандат и конкретные ресурсы.

Особенно показателен масштаб и комплексный характер подписанного распоряжения. Запланированные меры охватывают различные направления и регионы, что отражает системный подход к решению задач.

В Гарадагском районе на 13-м километре дороги Сангачал-Чейилдаг вместо разрушенного будет возведен новый мост. В Сабунчинском - устранено обрушение в канализационном коллекторе и восстановлена линия. В Абшеронском районе, в Масазыре, на насосной станции №12/26 будут восстановлены агрегаты и поднята на более высокий уровень панель управления - чтобы в следующий раз вода не добралась до оборудования. В четырех районах столицы - Сураханском, Сабаильском, Бинагадинском и Хатаинском - запланировано строительство подпорных стен. По всей стране, от Шабрана до Астары, на реках Девечичай, Агсучай, Гарачай, Гусарчай и Пенсерчай построят защитные дамбы. В Гусаре и Шабране отремонтируют дороги, а также множество других мер.

Отдельного внимания заслуживает социальный блок решений. Государство фактически берет на себя прямую поддержку пострадавших граждан. Речь идет не только о разовых выплатах, но и о комплексной помощи: компенсации за утраченное имущество, проведение ремонтно-восстановительных работ в жилых домах, а также оплата аренды временного жилья. Такой подход демонстрирует, что в центре государственной политики остается гражданин.

Показательным является пример поселка Кешля, где пострадавшие жители получают конкретную, адресную помощь. Это не формальный жест, а реальный механизм поддержки, позволяющий людям быстрее вернуться к нормальной жизни. Более того, решения принимаются с учетом причин произошедшего - как, например, в случае с домом, построенным над коллекторной линией. Это говорит о стремлении не только устранить последствия, но и исключить повторение подобных ситуаций.

Этот подход - начиная от экстренной эвакуации до долгосрочных инженерных решений и адресных выплат - составляет суть того, что можно назвать азербайджанской моделью реагирования на кризис.

Это не первый подобный случай. У Азербайджана за плечами уже сформирован прочный опыт, который говорит сам за себя.

В феврале 2019 года серия землетрясений магнитудой до 5,6 баллов потрясла Шамахинский район и прилегающие территории - Агсуинский и Исмаиллинский. Ущерб был нанесен 14 селам Шамахинского района, оказались разрушены жилые дома, министр по чрезвычайным ситуациям лично выехал на место. Президент Ильхам Алиев лично посетил пострадавшие районы, встретился с жителями и дал четкое обещание: все аварийные и разрушенные здания в Шамахинском, Агсуинском и Исмаиллинском районах будут отстроены заново. Восстановительные работы развернулись в кратчайшие сроки. Глава государства тогда напомнил, что подобное уже случалось.

"Землетрясение - стихийное бедствие. Оно случалось и раньше. Несколько лет назад произошло в Загатале, Балакенском регионе. Там тоже более 3 тысяч домов были заново отстроены. Здесь тоже будет заново отстроено и восстановлено более 1000 домов", - сказал тогда глава государства.

Во многих зарубежных странах реагирование на последствия стихийных бедствий в значительной степени строится на страховой модели: граждане годами выплачивают взносы, а после катастрофы вынуждены проходить долгий путь - от подачи заявлений до многоэтапной экспертизы ущерба. Страховые компании детально проверяют каждый случай, проводят оценки, согласования, и этот процесс нередко затягивается на месяцы. В итоге люди получают компенсации, но фактически остаются один на один с задачей восстановления - сами ищут подрядчиков, сами организуют строительство и возвращение к нормальной жизни.

В Азербайджане подход принципиально иной. Здесь государство напрямую включается в процесс с первых дней. Уже в кратчайшие сроки на место прибывают комиссии, специалисты профильных ведомств, в том числе структуры гражданской защиты и представители местной исполнительной власти. Начинаются реальные работы - оценка ущерба, устранение последствий, организация помощи пострадавшим. Государство выступает полноценным участником процесса и берет на себя значительную часть нагрузки.

На это также указывал Президент Ильхам Алиев, когда находился в Шамахе с целью ознакомления с работой по ликвидации последствий землетрясения.

"В развитых странах государство вообще не помогает, все дома застрахованы, граждане выплачивают страховой взнос и после землетрясения обращаются в страховую компанию. А те рассматривают, анализируют. Проходят месяцы, затем гражданам выплачивают страховые деньги, и они сами строят свои дома. А как происходит в Азербайджане? Через день после землетрясения прибыла комиссия, Министерство по чрезвычайным ситуациям, исполнительная власть. Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство находится рядом со своим гражданином, поддерживает его, и гражданин, оказавшийся в тяжелом положении, всегда должен знать, что государство ему поможет", - подчеркнул глава государства.

Этот прецедент важен. Он показывает, что оперативность сегодняшнего дня - не исключение. Это устойчивая практика, складывавшаяся годами.

Ключевое отличие нынешнего распоряжения от того, как принято реагировать на стихийные бедствия во многих странах, состоит в том, что государство действует как архитектор будущей безопасности. Строительство подпорных стен и защитных дамб - это инвестиция в то, чтобы очередной ливень не стал следующей катастрофой.

При этом работы охватывают не только столицу. Это принципиально важный момент: Баку, разумеется, в центре внимания, но Шабран, Агсу, Губа, Гусар, Хачмаз, Астара - в той же повестке. Районы страны получают такое же системное внимание, как и столица. За этим стоит определенное понимание справедливости: гражданин Азербайджана, где бы он ни жил, может рассчитывать на защиту государства.

Скоординированность действий тоже заслуживает отдельного слова. МЧС, дорожники, водники, энергетики, исполнительная власть - все они работают в рамках единого распоряжения, с четко распределенными задачами и ресурсами. Это отлаженный механизм.

Когда человек, потерявший дом, знает, что помощь придет, - это результат многолетней политики, при которой безопасность граждан является реальным приоритетом.

Подписанное 28 апреля 2026 года распоряжение Президента Ильхама Алиева - очередное звено в этой цепи. Восемьдесят пять миллионов манатов, десятки конкретных объектов, сотни семей, которые получат помощь или будут защищены от новых угроз. За этими цифрами стоит политическая воля и выстроенная главой государства управленческая модель, обеспечивающая Азербайджану оперативность, системность и ориентацию на гражданина.