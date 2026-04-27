В Азербайджане предложено дальнейшее совершенствование морских перевозок опасных грузов

В Азербайджане учитывается мировой опыт перевозки морских грузов, однако необходимо продолжать совершенствовать эту сферу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана Орхан Халилзаде сегодня в Баку в ходе "круглого стола" на тему "Совершенствование технических нормативов" при участии МЧС, SOCAR и AISA.

Он отметил, что в частности через Средний коридор уже увеличиваются грузоперевозки через Азербайджан.

О. Халилзаде подчеркнул, что при перевозке по территории страны опасных грузов, особенно взрывчатых веществ 1-го класса, вредных веществ 6-го класса и радиоактивных грузов 7-го класса, необходимо обеспечение более высокого уровня предварительной информированности: "Это не ограничивается лишь согласованием маршрута - здесь необходимо усиление мер по совершенствованию".

Поддержав данный вопрос, начальник отдела SETAMM Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Самир Алиев так же отметил, что в этом направлении необходимо провести дальнейшие усовершенствования. "Морские грузоперевозки осуществляются на основе соответствующих правил. В международной практике существуют соответствующие меры и стандарты по перевозке опасных грузов. У нас грузоперевозки морским транспортом также осуществляются в соответствии с этими стандартами", - добавил он.