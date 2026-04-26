В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В Азербайджане объявлено штормовое предупреждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, 27-28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны прогнозируется ветреная погода.

В связи с этим объявлены желтый и оранжевый уровни опасности.

Отмечается, что в Баку и на Абшероне, а также в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Нафталане, Горанбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Гобустане и Гусаре ожидается оранжевый уровень предупреждения. Здесь северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Самухе, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Зангилане, Евлахе, Лерике, Ярдымлы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Губе, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Гаджигабуле и Нефтчале объявлен жёлтый уровень. Скорость северо-западного ветра здесь составит 13,9-20,7 м/с.