Коронавирусы научились проникать в клетки человека новым способом

Международная группа исследователей установила, что коронавирусы способны проникать в клетки человека, используя новые рецепторы - фактически "подбирая" дополнительные биологические "ключи" к клеточным "замкам". В частности, один из вирусов смог связаться с белком CEACAM6, присутствующим в тканях легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о коронавирусе летучих мышей CcCoV-KY43, обнаруженном в Восточной Африке. Ученые установили, что его шиповидный белок - структура, с помощью которой вирус прикрепляется к клеткам, - способен взаимодействовать с новым для науки рецептором. Это означает, что потенциальный круг "мишеней" для подобных вирусов значительно шире, чем считалось ранее.

Вместо экспериментов с живыми вирусами исследователи использовали генетические базы данных и синтезировали шиповидные белки 27 различных альфакоронавирусов, чтобы проверить, какие рецепторы они могут распознавать.

Как пояснил соавтор исследования Стивен Грэм, вирусные шипы работают по принципу "ключа и замка": они должны точно совпасть с рецептором на поверхности клетки, чтобы начать инфекцию. До сих пор считалось, что альфакоронавирусы используют лишь ограниченный набор таких "замков". Однако новое исследование показало, что они способны находить и альтернативные пути проникновения.

"Открытие меняет представления о зоонозном потенциале вирусов - то есть их способности передаваться от животных к человеку. Чем больше рецепторов способен использовать вирус, тем выше вероятность, что он сможет адаптироваться к новому хозяину", - отметили ученые.

При этом ученые подчеркивают: на данный момент нет доказательств, что CcCoV-KY43 уже распространяется среди людей. Тем не менее обнаружение нового механизма заражения указывает на необходимость более тщательного мониторинга вирусов у животных.