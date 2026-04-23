Запасы нефти США резко выросли

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,93 млн баррелей, до 465,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Товарные запасы бензина за эту неделю упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 1,2 млн баррелей, снижение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, увеличились на 806 тысяч баррелей.