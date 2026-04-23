SOCAR Trading о ситуации на нефтяном рынке
Ситуация на нефтяном рынке стала значительно более непредсказуемой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполняющий обязанности директора по торговым операциям компании SOCAR Trading Таги Таги-заде на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.
"Если начать с 2019 года, то мы стали свидетелями целого ряда событий: сначала события в Саудовской Аравии в 2019 году, затем пандемия COVID-19, далее - начало российско-украинского конфликта, и теперь - напряженная ситуация или даже конфликт в Ормузском проливе", - заявил он.
Т.Таги-заде отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива всегда рассматривалась в различных исследованиях, учебных курсах и дискуссиях как один из самых экстремальных сценариев, с которым может столкнуться мир с точки зрения поставок нефти.
"И сейчас мы фактически сталкиваемся с этим. Что особенно интересно: обычно обсуждали, что произойдёт, если пролив будет закрыт на один день, на три дня, на неделю. А теперь мы уже подходим к завершению второго месяца этого события и все еще наблюдаем за тем, как развивается ситуация. Важно отметить, что современные рынки во многом формируются под влиянием новостных заголовков, и сейчас мы имеем дело с крайне волатильным рынком. В отличие от начальной стадии конфликта, когда казалось, что все развивается в одном направлении, сейчас ситуация стала значительно более непредсказуемой. Мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом предложения в объеме примерно 13-15 миллионов баррелей в сутки из региона Персидского залива", - сказал он.
По словам представителя SOCAR Trading, при этом необходимо признать, что были разработаны альтернативные маршруты поставок.
"Мы видим, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона находят решения - будь то альтернативные трубопроводы или внутренние логистические маршруты. Это, в сочетании с мерами ОПЕК+, Международного энергетического агентства, использованием стратегических нефтяных резервов, снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов и рядом других шагов, которые по отдельности могут казаться незначительными, в совокупности способствует смягчению ситуации и текущего кризиса", - заключил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре