https://news.day.az/economy/1829593.html
В Азербайджане устанавливается новая пошлина
Для лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде (лизингу), будет установлена пошлина за внесение в реестр.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменения в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно законопроекту, государственная пошлина за внесение лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде, в соответствующий реестр составит 550 манатов. Этот закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре