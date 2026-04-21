Трое азербайджанских борцов поборются за "бронзу" Евро Сегодня трое азербайджанских борцов греко-римского стиля проведут схватки за бронзовые медали чемпионата Европы в Тиране. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за третье место выступят Рашад Мамедов (55 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).
Таким образом, сборная Азербайджана сохраняет реальные шансы пополнить медальный зачет уже во второй день соревнований.
Чемпионат Европы в Албании завершится 26 апреля.
