Трое азербайджанских борцов поборются за "бронзу" Евро

Сегодня трое азербайджанских борцов греко-римского стиля проведут схватки за бронзовые медали чемпионата Европы в Тиране.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за третье место выступят Рашад Мамедов (55 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана сохраняет реальные шансы пополнить медальный зачет уже во второй день соревнований.

Чемпионат Европы в Албании завершится 26 апреля.