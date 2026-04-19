"Туран" - победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу

"Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче за золотые медали представитель Товуза встретился с командой DH Volley.

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Турана" со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23).

Отметим, что бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана стала команда "Гянджа".