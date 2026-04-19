https://news.day.az/sport/1828929.html "Туран" - победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу "Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче за золотые медали представитель Товуза встретился с командой DH Volley.
"Туран" - победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу
"Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче за золотые медали представитель Товуза встретился с командой DH Volley.
Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Турана" со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23).
Отметим, что бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана стала команда "Гянджа".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре