Высший совет нацбезопасности Ирана обсуждает новые предложения США

Мы обсуждаем новые предложения, выдвинутые США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Согласно заявлению, хотя США согласились действовать в рамках иранского плана из 10 пунктов до начала переговоров, во время обсуждений они выдвинули новые и чрезмерные требования. Это встретило решительную позицию иранской делегации, и противоположная сторона поняла, что Иран не отступит от своих позиций при любых обстоятельствах.

В заявлении подчеркивается, что именно по этой причине текущий этап переговоров завершился без конкретных результатов, а их продолжение отложено до тех пор, пока США не скорректируют свою позицию в соответствии с реальными условиями.

Кроме того, в последние дни США предложили новые идеи, включая визит командующего пакистанской армией в Тегеран с ролью посредника. Иран в настоящее время рассматривает эти предложения, но пока не дал официального ответа. В заявлении отмечается, что Иран не пойдет на компромиссы, чтобы закрепить свои исторические победы и защитить национальные интересы.

Отмечается, что Иран полон решимости продолжать контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончания войны и установления прочного мира. Контроль будет осуществляться путем получения полной информации о проходящих судах, выдачи разрешений на проход в соответствии с правилами, установленными Ираном, сбора платежей за услуги по обеспечению безопасности, охраны и защиты окружающей среды, а также работы по установленным маршрутам. Кроме того, если противоположная сторона организует военно-морскую блокаду или создаст препятствия для движения судов, это будет расценено как нарушение режима прекращения огня, и Иран откажется от ограниченного открытия Ормузского пролива.