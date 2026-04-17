Девять игроков покинут "Ливерпуль" после провального сезона

Ситуация в "Ливерпуле" перешла в стадию антикризисного управления в конце провального сезона, в котором клуб уже потерпел более 15 поражений и занимает только 5-е место в АПЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, в планах руководства клуба - расставание с девятью футболистами, которые покинут "Анфилд" летом. Официально подтверждены уход двух ключевых игроков - Мохамеда Салаха и Энди Робертсона. Оба покинут команду в июне, став свободными агентами. Также по завершении контрактов клуб покинут Кельвин Рэмси и Рис Уильямс. Арне Слот после разгромного поражения от "ПСЖ" (0:4 по сумме двух матчей) заявил, что нынешняя модель развития клуба предусматривает продажу 8-10 игроков для покупки 4-6 новых талантов.

Последним ударом для "Ливерпуля" стала травма Уго Экитике в матче против "ПСЖ" (0:2). Форвард поскользнулся на поле и был вынужден покинуть газон на носилках. Официальный диагноз - разрыв ахилла. Сезон для игрока, забившего 17 голов, завершен, и его участие в ЧМ-2026 с сборной Франции теперь под вопросом. Восстановление займет от 9 до 12 месяцев, а его возвращение на прежний уровень к январю-апрелю 2027 года остается под большим вопросом.

В "расстрельный список" на продажу также попали Джозеф Гомес, Федерико Кьеза, Алексис Макаллистер, Кертис Джонс и Харви Эллиотт (находящийся в аренде в "Астон Вилле"). Продажа этих игроков необходима для покрытия расходов прошлого лета, когда клуб вложил более 450 млн в трансферы Исака, Виртца и Экитике. Единственным положительным моментом остаются переговоры с Ибрагимом Конате: по данным The Athletic, продление его контракта близко к завершению.