В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

На 18 апреля, а также на 18-20 апреля в ряде регионов объявлены желтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, согласно желтому уровню предупреждения, будет дуть юго-западный ветер. В Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гедабее, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Агдаме, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нефтчале, Сальяне, Кубе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Шеки, Габале, Огузе, Кяльбаджаре, Джебраиле, Физули, Лачине и Зангилане также ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы, согласно оранжевому уровню предупреждения, западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

