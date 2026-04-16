Турция формирует новые бригады спецназа
Министерство национальной обороны Турции анонсировало начало мероприятий по увеличению численности бригад военного спецназа.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в оборонном ведомстве братской страны, решение принято с учетом анализа опыта и потребностей в сфере безопасности на фоне российско-украинского конфликта и эскалации вокруг Ирана, передает Day.Az.
"Анкара внимательно следит за изменениями в характере ведения войны и используемых технологиях. В данной связи Вооруженные силы Турции постоянно обновляют свою организационную структуру", - пояснили в ведомстве.
Новые бригады спецназа планируется сформировать на отличных от действующих принципов, в соответствии с текущими оценками угроз и оперативными концепциями.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре