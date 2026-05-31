Тихие инструменты мировой конкуренции или как формируются правила будущего

Автор: Азер Ахмедбейли

Мировые державы продолжают выяснять, кто в будущем будет задавать правила на планете. К соперничеству США и Китая, геополитическим амбициям России, масштабному перевооружению Европы и ожиданию скорого переформатирования ООН прибавляются технологии: гонка за лидерство в контроле над искусственным интеллектом (ИИ), кибервойны, развитие беспилотных армий.

Одним из незаметных на первый взгляд, но крайне эффективных инструментов влияния и контроля были и остаются стандарты - общепринятые нормы и регламенты, по которым сертифицируются товары, регулируются финансовые потоки, строятся цифровые сети и рассчитываются углеродные выбросы. Они кажутся нейтральными, чисто техническими и абсолютно аполитичными, но во многом именно через стандарты великие державы оформляют своё лидерство.

Посредством стандартов они очерчивают границы рынков, открывают или закрывают доступ к инвестициям, регулируют потоки капитала и информации, но, главное, закрепляют зависимость и делают другие страны частью своей зоны влияния. Иначе говоря, стандарты - это продолжение той самой борьбы за правила, по которым в будущем будет жить мир, и в формирующейся новой мировой конфигурации они превращаются в один из важнейших инструментов утверждения собственных интересов.

Самый яркий пример из прошлого - это ширина железнодорожной колеи. Если стандарты не совпадали, поезда не могли пересекать границы, и тогда приходилось перегружать вагоны, терять массу времени и денег. Там, где доминировала британская внешняя политика (например, в Персии, во второй половине 19-го века), использовалась колея британского стандарта 1435 мм, несовместимая с российским стандартом - 1520 мм. Это на самом деле означало больше, чем просто разницу в сантиметрах, это был своего рода барьер на пути геополитического расширения Российской империи.

Стандарты вообще играют огромную роль в жизни практически всех стран, охватывая финансы, интернет, оборону, энергетику, и даже язык.

Возьмем оборону. Если какая-либо страна хочет стать членом НАТО, она должна перевооружиться под его калибры, системы связи, логистику и протоколы учений, закупать технику в рамках стандартов альянса. Это означает не только военную совместимость, это еще и попадание в зону зависимости от поставщиков и регламентов.

Вот еще примеры применения стандартов как механизмов влияния. Стандарты в цифровой сфере: интернет-протоколы, система управления доменными именами, электронные базы - всё это построено на технологических нормах, разработанных в США десятилетия назад и до сих пор ими контролируемых. Именно они определяют, как обрабатывается информация, кто имеет к ней доступ и какие форматы считать допустимыми. Этим пользуется практически весь мир.

В финансовой сфере: международные расчёты, кредитные рейтинги, системы отчётности и валютные операции подчиняются единым правилам, которые формировались под руководством США и западных институтов. Доллар является стандартом глобальных расчётов, от которого зависит стабильность национальных экономик. Система SWIFT - тоже стандарт: протокол обмена финансовыми сообщениями, без которого невозможно провести ни один трансграничный платёж.

Китай в ответ создал свою платёжную платформу - CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), как альтернативу SWIFT. Она поддерживает расчёты в юанях и постепенно внедряется в международную торговлю, особенно в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Это создание собственного стандарта, с помощью которого Пекин снижает зависимость от доллара и продвигает юань как расчётную валюту.

Даже язык - это тоже своего рода стандарт. Английский является языком международной науки, дипломатии, IT и авиации. На нём пишутся научные публикации, технологические стандарты и протоколы информационных систем, ведутся международные переговоры и авиационная связь. Это удобно, но одновременно означает, что англоязычные страны во многом контролируют сам процесс обмена знаниями и технологиями. Кто не говорит по-английски, тот оказывается за бортом профессиональных дискуссий, научных публикаций и новых идей, а значит, лишается доступа к знаниям и возможностям.

Кто сегодня диктует стандарты? Основных игроков три: США, ЕС и Китай.

США задают стандарты через финансы, протоколы интернета, контроль IT-инфраструктуры (DNS, ICANN). Одно решение Вашингтона - и страна может быть исключена из глобальной финансовой системы, как показал пример с Ираном, или потерять доступ к облачным технологиям.

Европейский союз использует нормативное регулирование как форму мягкой силы. Защита данных (GDPR), химическая безопасность (REACH), углеродное регулирование (CBAM), устойчивые инвестиции (ESG) - все эти нормы вышли далеко за пределы ЕС и фактически задают рамки мировой торговли и инвестиций. Любая страна, стремящаяся работать с Европой, должна им соответствовать.

Китай идёт иным путём, создавая собственную систему стандартов, рассчитанную на рынок с населением более миллиарда человек: своя криптоэкономика (цифровой юань), технологическая инфраструктура (Belt & Road tech stack), мессенджеры, сертификаты безопасности и системы киберконтроля.

Как видим, мир всё больше разделяется не только на зоны действия различных стандартов, но и на сферы влияния, что по сути одно и то же.

Сегодня линия соперничества проходит в сфере искусственного интеллекта. Оно идёт не только собственно за технологии, но и за то, кто и как будет определять нормы и правила их применения. Евросоюз первым утвердил AI Act - закон, вводящий правовые и этические стандарты для ИИ, классификацию рисков и ответственность разработчиков. Китай в ответ выстраивает собственную систему "этичного ИИ" под контролем государства. США, напротив, делают ставку на рыночное регулирование, где стандарты формируются через технологические корпорации.

Каждая из держав стремится расширить зону влияния в одной из ключевых технологических сфер современного мира, рассчитывая закрепить свои позиции в формирующемся мировом порядке.

Таким образом, стандарты можно назвать универсальными инструментами мягкой силы. Они не выглядят как оружие или санкции, работают незаметно, но эффективно, закрепляя зоны зависимости и очерчивая границы влияния и будущих альянсов.