Три страны объединятся для создания подводных дронов
Министры обороны Великобритании, Австралии и США объявили о создании совместного партнерства по разработке и развертыванию передовых технологий подводных дронов в рамках усилий по укреплению морской безопасности.
Как передает Day.Az, объявление, прозвучавшее на конференции по вопросам безопасности в Сингапуре, является частью трехстороннего военного альянса между этими странами, известного как AUKUS.
Ожидается, что новая технология будет готова к 2027 году и призвана помочь защитить ключевые подводные кабели и трубопроводы.
