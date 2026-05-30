Три страны объединятся для создания подводных дронов

Министры обороны Великобритании, Австралии и США объявили о создании совместного партнерства по разработке и развертыванию передовых технологий подводных дронов в рамках усилий по укреплению морской безопасности.

Как передает Day.Az, объявление, прозвучавшее на конференции по вопросам безопасности в Сингапуре, является частью трехстороннего военного альянса между этими странами, известного как AUKUS.

Ожидается, что новая технология будет готова к 2027 году и призвана помочь защитить ключевые подводные кабели и трубопроводы.