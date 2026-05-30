Финал ЛЧ: "ПСЖ" и "Арсенал" назвали стартовые составы
Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся "ПСЖ" (Франция) и "Арсенал" (Англия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия).
Стартовые составы команд.
"ПСЖ": Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.
"Арсенал": Райя, Салиба, Магальяйнс, Льюис-Скелли, Москера, Инкапье, Троссард, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц.
