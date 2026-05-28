Цвета флага Азербайджана озарили один из самых известных парков Перу

По инициативе посольства Азербайджана и при поддержке местных властей в одном из самых популярных парков столицы Перу - "Circuito Mágico del Agua" в Лиме - состоялась специальная видеопроекция, посвященная 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, музыкальные фонтаны парка с помощью лазерной подсветки окрасились в цвета азербайджанского флага.

Для посетителей были показаны видеоролики о Дне независимости Азербайджана, а также прозвучали произведения азербайджанских композиторов. В видеопрезентации были отражены богатая история страны, ее культурное и религиозно-архитектурное наследие, туристический потенциал, Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", а также кадры, демонстрирующие сочетание исторической и современной архитектуры Баку и регионов Азербайджана в рамках объявленного в стране "Года градостроительства и архитектуры".

Мероприятие вызвало большой интерес и было тепло встречено многочисленными гостями парка.