В этой стране запретили браки между родственниками

Парламент Швеции единогласно принял закон, запрещающий браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестер.

Как передает Day.Az, согласно новым правилам, под запрет также попадут браки между племянниками и тетями или дядями, а также между сводными и неполнородными братьями и сестрами.

Ограничения коснутся и людей, ставших родственниками после усыновления.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

После этой даты Швеция перестанет признавать браки между двоюродными родственниками, даже если они были официально заключены за пределами страны.