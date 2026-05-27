"Рома" выкупила форварда у "Астон Виллы"

Итальянская "Рома" официально объявила о полноценном трансфере нападающего Дониэлла Малена из английской "Астон Виллы".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с футболистом сборной Нидерландов рассчитан до лета 2030 года.

С января этого года Мален выступал за римский клуб на правах аренды и сумел быстро стать одним из лидеров команды Джан Пьеро Гасперини.

В 18 матчах Серии А форвард забил 14 голов, сыграв важную роль в завоевании "Ромой" путевки в Лигу чемпионов.

По информации источника, римский клуб заплатит "Астон Вилле" 25 миллионов евро за полноценный трансфер. С учетом арендного соглашения общая сумма сделки составит 27 миллионов евро.

До перехода в английский клуб Мален также выступал за дортмундскую "Боруссию".