JetBlue столкнулась с риском банкротства

После приостановки деятельности Spirit Airlines финансовое положение лоукостеров в США снова оказалось на повестке дня.

Как передает Day.Az, риск того, что компания JetBlue до 2027 года обратится за защитой от банкротства, оценивается выше 75 процентов. В качестве основных факторов риска указываются долговая нагрузка компании, приближающаяся к 9 миллиардам долларов, имеющие место в последние годы убытки и растущее финансовое давление.

Несмотря на это, руководство JetBlue заявляет, что не планирует подавать заявление о банкротстве в 2026 году. Компания утверждает, что обладает достаточной ликвидностью и возможностями доступа к дополнительному капиталу.