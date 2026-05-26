В Азербайджане запустят систему климатического оповещения

В регионах Азербайджана, подверженных воздействию климатических изменений, будет создана система раннего оповещения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

Главным исполнителем проекта определено Министерство сельского хозяйства, а также задействованы Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство водных ресурсов.

Согласно документу, в 2027-2030 годах система раннего оповещения будет внедрена в трех приоритетных регионах страны.