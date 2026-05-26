В Азербайджане запустят систему климатического оповещения
В регионах Азербайджана, подверженных воздействию климатических изменений, будет создана система раннего оповещения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".
Главным исполнителем проекта определено Министерство сельского хозяйства, а также задействованы Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство водных ресурсов.
Согласно документу, в 2027-2030 годах система раннего оповещения будет внедрена в трех приоритетных регионах страны.
