Верховный лидер Ирана выступил с обращением

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, в котором призвал страны Ближнего Востока к дружбе и сотрудничеству с Тегераном. Текст обращения приводит агентство IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я искренне и от всего сердца призываю все исламские страны и правительства к дружбе и сотрудничеству во имя добра и праведности. (...) В этом отношении несомненно одно: стрелки часов не поворачиваются вспять, и народы и земли региона больше не будут служить щитом для американских баз", - заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Соединенные Штаты, лишенные "безопасного плацдарма для совершения своих злодеяний", с каждым днем все больше отдаляются от своих прежних позиций в регионе.