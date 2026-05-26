Катар опроверг информацию о предложении Ирану $12 млрд за сделку с США

Советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари опроверг информацию о том, что Доха якобы предложила Тегерану $12 млрд для заключения соглашения с Вашингтоном об урегулировании конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения, в которых утверждается, что Государство Катар предложило Ирану $12 млрд для обеспечения достижения соглашения, не соответствуют действительности. Они распространяются сторонами, стремящимися сорвать сделку [США и Ирана] и подорвать дипломатические усилия, направленные на деэскалацию и укрепление стабильности в регионе", - написал он в X.

Ранее базирующийся в Лондоне телеканал Iran International утверждал со ссылкой на источник, что Иран в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с США потребовал немедленно разморозить $12 млрд своих активов, которые хранятся на счетах в Катаре. По его данным, эта сумма должна стать лишь первым траншем в рамках поэтапного снятия санкций. Впоследствии в соцсетях эти требования трансформировались в утверждения о том, что Катар готов заплатить Тегерану из собственных средств.

В понедельник иранская делегация во главе со спикером Меджлиса (парламента) Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Доху для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник, в состав делегации также вошел глава Центрального банка Ирана для обсуждения вопроса разморозки иранских активов в рамках возможного соглашения.