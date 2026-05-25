Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев выступит в Баку с концертом

Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев выступит с концертом "90 illik ifa" в рамках юбилейного цикла, посвященного 90-летию Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Day.Az. Вечер пройдет на сцене Филармонии 29 мая в 19.00.

Музыкант выступит в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова.

В концертную программу вошли увертюра к опере "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны, Концерт для скрипки с оркестром ля минор op.53 Антонина Дворжака, а также симфонический мугам "Кюрд-овшары" Фикрета Амирова.

