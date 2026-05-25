PASHA Bank отчитался о росте финансовых показателей

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Правления, главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

"В прошлом году активы PASHA Bank выросли на 14% в годовом сравнении, составив 9,844 миллиарда манатов. Общий процентный доход банка в прошлом году увеличился на 13%, превысив 567 миллионов манатов, а непроцентный доход вырос на 9%, превысив 101 миллион манатов. Кроме того, в 2025 году инвестиционные ценные бумаги банка выросли на 42%, превысив 2,5 миллиарда манатов", - подчеркнул он.