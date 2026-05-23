AZAL увеличит свой флот почти в два раза

AZAL увеличит количество самолетов в своем флоту почти в два раза.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев в интервью телеканалу АзТВ и агентству АПА.

"Стратегия развития AZAL строится по нескольким ключевым направлениям, центральное место среди которых занимает безопасность. Наряду с этим основными приоритетами компании являются устойчивый и сбалансированный рост, улучшение пассажирского опыта, операционная устойчивость и цифровая трансформация.

Одним из важнейших направлений также остается поэтапное обновление авиапарка. В настоящее время флот AZAL насчитывает 26 воздушных судов, и в соответствии с новой стратегией к 2032 году планируется увеличить их количество до более чем 50 самолетов. В этом направлении ведутся постоянные переговоры и работа над контрактами", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в парк авиакомпании уже поступили шесть новых самолетов Airbus A320neo.

"Хотел бы отметить, что десять дней назад AZAL получил шестой лайнер этого типа, а до конца текущего года ожидается поставка еще семи самолетов - шести Airbus A320neo и одного Boeing 787-9.

Одновременно Азербайджанские авиалинии продолжают расширять международную маршрутную сеть. В 2025 году были заключены код-шеринговые соглашения с авиакомпаниями Uzbekistan Airways, Gulf Air, а также недавно - с Air Serbia. В настоящее время у AZAL действуют 12 код-шеринговых соглашений, а также более 40 interline-соглашений.

Кроме того, AZAL временно использует четыре арендованных самолета, что связано с высоким пассажирским спросом и необходимостью его удовлетворения. Предполагается, что после поступления новых воздушных судов, ориентировочно до ноября текущего года, арендованные самолеты будут возвращены", - добавил он.