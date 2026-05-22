Необходим пересмотр всей системы жилищного финансирования

Требуется переосмысление всей цепочки создания стоимости в жилищном финансировании.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, говорится в Бакинском призыве к действиям (Baku Call to Action), который является итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Системы финансирования жилья остаются фрагментированными, несогласованными и труднодоступными, характеризуются ограниченными государственными инвестициями, неравным доступом к кредитам и механизмами, которые не охватывают домохозяйства и сообщества с низкими доходами. Мы призываем к переосмыслению всей цепочки создания стоимости в жилищном финансировании с приоритетом инклюзивности и масштабируемости - через укрепление муниципальных финансов с акцентом на фискальную автономию и стратегии увеличения доходной базы", - говорится в документе.

Подписанты призывают банки развития и частный сектор уделять приоритетное внимание расширению доступа к кредитам и созданию предсказуемых, долгосрочных финансовых рамок, привязанных к территории и доступных для тех, кто в них нуждается больше всего.

"Мы поощряем частный сектор к партнёрству с национальными и местными органами власти, центральными банками, финансовыми институтами и организованными сообществами сбережений для внедрения новых подходов к оценке и управлению рисками, целевого предоставления субсидий, расширения доступа к кредитам и смешанного финансирования. Мы призываем парламентариев и национальные казначейства диверсифицировать государственные субсидии с учётом разнообразия жилищных решений, привлекая частные и общественные сбережения", - говорится в Бакинском призыве к действиям.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.