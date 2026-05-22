Рубио призвал НАТО быстро нарастить военное производство

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. Об этом в своем аккаунте на платформе X сообщил сам американский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я подчеркнул, что [Североатлантический] альянс должен на предстоящем саммите в Анкаре взять однозначное обязательство по быстрому наращиванию производства вооружений", - написал Рубио.

По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

