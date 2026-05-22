Мощный взрыв на НПЗ в Венгрии

Взрыв прогремел на государственном нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии.

Как передает Day.Az, по меньшей мере один человек погиб, несколько человек получили серьёзные ранения

После взрыва, причины которого пока неясны, на НПЗ начался сильный пожар.

По данным Telex, над городом Тисауйварош поднимаются клубы густого черного дыма. Ведется спасательная операция с участием вертолета, а в близлежащих зданиях выбиты окна.