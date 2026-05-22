WUF13 позволил миру еще лучше узнать настоящий Азербайджан

Некоторые считают, что благодаря современным технологиям можно не утруждать себя тратами, а путешествовать, общаться, проводить конференции в режиме онлайн. Но ничто не заменит реальности и собственных ощущений от лицезрения природы, от общения с людьми. Невозможно в достаточной мере представить свою страну миру заочно. Проведение в Баку такого мероприятия, как WUF13, имеет огромное значение и для нынешних, и для будущих поколений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Хотя форум имеет специфическую направленность и связан с вопросами архитектуры и градостроительства, на его полях обсуждаются и другие вопросы. Проводятся встречи руководителей государств, представителей политических кругов, обсуждаются актуальные вопросы нынешней геополитической повестки. Высокопоставленные лица разных стран приехали в Баку не просто принять участие в конференции по развитию городов, они приехали обсуждать свою повестку с Баку. Встречи Президента Ильхама Алиева с коллегами из Сербии и Болгарии, с премьер-министром Грузии, руководителями других государств - все это очень важная составляющая WUF13. У Болгарии и Сербии есть, что обсудить с Баку, а между Грузией и Азербайджаном в ходе форума был подписан ряд документов. В том числе документ, так порадовавший всех наших граждан - о возобновлении движения пассажирских поездов Баку-Тбилиси.

Так что такие форумы важны не только своей повесткой, но и всем тем, что происходят на них и вокруг них. Так же было и во время бакинского СОР29.

WUF13 это прекрасная возможность познакомить мир с Азербайджаном. Нашей стране действительно есть, что показать. Баку за последние 10-20 лет очень изменился. Президент в своем выступлении на открытии форума озвучит интересные цифры: за два десятилетия в столице было создано 100 парков, а 19 имевшихся были реконструированы. Модернизирована дорожно-транспортная сеть, появились великолепные дороги, развязки, мосты, путепроводы, тоннели. Не представляю, что было бы с дорогами Баку при сегодняшнем количестве населения и автотранспортных средств, если бы не была проделана вся эта работа.

20 лет это не так уж и много, но если начать перечислять все, что было сделано в Баку и стране за этот сравнительно небольшой отрезок времени, на это уйдут часы. Сегодняшний Баку сам по себе это музей, выставка градостроительства. Достаточно пройтись по его улицам, чтобы все понять о столице, ее жителях, истории, ее настоящем и будущем.

Наше поколение может сравнивать, потому что помнит Баку прежний и видит Баку сегодняшний. Молодое же поколение думает, что Баку всегда был мегаполисом, что дороги столицы всегда были широкими и удобными, а до районов и отдаленных сел страны всегда можно было доехать с таким комфортом, как сегодня.

Хотел бы сказать пару слов о тех, кто не хочет видеть этих успехов. Не могу промолчать. К сожалению, когда международные мероприятия проходят в Азербайджане, недоброжелатели обязательно набегают со всех сторон. Особенно это касается тех из них, кто называют себя азербайджанцами. Меня очень покоробило то, что писали в соцсетях эти лица в первый день форума, когда проливной дождь создал в городе проблемы. Сколько было злорадства, откровенной ненависти, агрессии. Стихийное бедствие, от которого не застрахован ни один город и ни одна страна, стало поводом для торжества и выплескивания негатива в адрес своей родины. Но злорадствовать им пришлось недолго - форум не прервался и показал активность участников в первый же день работы.

Азербайджан это страна, настроенная на развитие и взаимодействие, не имеющая нездоровых амбиций, не преследующая агрессивных целей. Мы настроены на взаимодействие, стремимся к сотрудничеству с самыми лучшими намерениями. WUF13 стал еще одной возможностью показать это миру.

По значимости WUF13 не отстает от СОР29. 13-я сессия Всемирного форума городов в Баку оказалась самой посещаемой. WUF это мероприятие специфическое по тематике, и обычно не собирает большого числа участников, хотя и носит глобальный характер. На бакинский форум зарегистрировались 45 тысяч участников из 182 стран. Это рекордная цифра для WUF. Желающих приехать в Азербайджан оказалось очень много. Кроме того, впервые в рамках WUF состоялся Форум НПО.

Азербайджан это ориентир для стран региона, для многих развивающихся стран. Его открытость и готовность к сотрудничеству привлекает внимание и политиков, и бизнес-кругов и Европы, и Азии. Азербайджану нечего скрывать, его двери открыты для всех, кто приходит к нам с добрыми намерениями. И мероприятия масштаба СОР или WUF позволяют показать достоинства и возможности страны широкой аудитории. В данном случае это позволило многочисленным иностранным гостям своими глазами увидеть уровень городского строительства в нашей стране и, вообще, познакомиться с ней поближе.

Мы хотим показать, что мы не просто наблюдаем за мировыми процессами и трендами, а претендуем на то, чтобы стать и уже становимся в них активным действующим лицом.

Этот мотив, на мой взгляд, прошел красной нитью в речи Президента Ильхама Алиева на открытии WUF13. Как и всегда, все было сказано четко, конкретно, все акценты были расставлены исключительно правильно. Слушая главу государства, испытал чувство гордости. И за то, что у Азербайджана такой лидер, и за достижения страны, и за ее древнюю историю.

Не могу согласиться с мнением, что полноправно городами в Азербайджане можно назвать только Баку, Гянджу и Сумгайыт. В корне не согласен. Город это не обязательно мегаполис с небоскребами. Есть множество факторов, позволяющих населенному пункту называться городом. Сегодня в районных центрах республики активно идет городское развитие. Могу говорить об этом на примере Исмаиллинского района, избирателей которого я представляю в Милли Меджлисе. Город Исмаиллы развивается и превращается из районного центра, поселка городского типа в настоящий город.

Что же касается мнения о необходимости ускорения урбанизации, то я не соглашусь и с ним. Чрезмерная урбанизация ведет к развитию, например, столицы, как у нас, но одновременно способствует торможению развития в сельской местности. Сельское хозяйство чахнет, потому что все хотят жить в городах и не видят для себя перспектив в селе. В советское время, кто помнит, был лозунг о стирании разницы между городом и деревней. Речь там шла не о превращении сел в города или городов в деревни. Речь шла о создании в сельской местности условий для жизни, которые бы не уступали городским удобствам и удерживали бы людей на земле. Но в СССР так и не смогли этого достичь. К сожалению, такая проблема остается в большинстве постсоветских стран, в том числе и у нас. А вот Европа осуществила этот лозунг на сто процентов.

Для нас, считаю, европейские страны могут служить образцом в этом плане. Там прекрасные большие города и мегаполисы, наравне с которыми развиваются также небольшие городки и села. Прекрасно развито сельское хозяйство, и люди не стремятся бежать с земли на асфальт. Мы тоже должны, считаю, обратить больше внимания на село, создать людям такие условия, чтобы они не стремились переезжать в города.

Сегодня в селах Азербайджана есть прекрасные дороги, свет, газ, интернет. Хочу напомнить, что у нас осуществлены несколько программ социально-экономического развития регионов. В рамках этих программ проделана огромная работа, которая уже значительно изменила ситуацию. Но надо активизировать усилия в этом направлении.

Примером сочетания городского строительства и развития села являются восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана. Это грандиозная работа, по завершении которой в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся современные большие города и благоустроенные села с развитой инфраструктурой. В целом уже готовы генпланы почти всех населенных пунктов, которые будут строиться на освобожденных землях. Как сказал в своем выступлении на открытии Всемирного форума городов в Баку Президент Ильхам Алиев, сегодня на бывших оккупированных территориях уже проживает более 85 тысяч азербайджанцев, которые там живут, работают и учатся. На эти земли вернулись их истинные хозяева. "Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли, в отличие от тех, кто приходит только для того, чтобы сносить, разрушать, приносить горе и страдания", - сказал глава государства.

В проектах, осуществляемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, установлен правильный баланс между урбанизацией и сельским развитием. Это прекрасный образец того, что город и село могут развиваться параллельно. Уверен, что после того, как будет отстроен Зангилан (а это будет большой современный город), жители Агалы не побегут переселяться в город. Не сомневаюсь, что вернувшиеся в родной Шюкюрбейли жители не станут думать о переселении в новый город Джебраил, когда будет завершено его строительство. Потому что и Агалы, и Шюкюрбейли это благоустроенные современные села, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, удобным жильем, учебными заведениями, культурными учреждениями и рабочими местами.

Кстати, о Джебраильском районе. Мой помощник - бывший вынужденный переселенец. Он получил там прекрасный дом и уже перевез мебель. Он готовится полностью переселиться на родную землю и не собирается возвращаться в Баку.

Еще раз хочу напомнить словам Президента: вот как ведут себя истинные хозяева земли.

Лейла Таривердиева