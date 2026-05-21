Всемирный банк о переходе к более продвинутым технологиям

Переход к более продвинутым технологиям возможен, но сам факт их существования не означает, что их нужно сразу внедрять.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глобальный руководитель по вопросам управления городом, финансов и государственного управления Всемирного банка Роланд Уайт в ходе мероприятие на тему "Помимо внешнего финансирования: могут ли города наращивать собственные доходы, одновременно предлагая решения жилищных проблем?".

"Сначала вам нужно по сути определить саму цель и стратегию. И только после этого можно начинать делать корректный выбор технологий. Один важный выбор, например, касается налога на недвижимость. Допустим, у вас есть система, основанная на площади (area-based system). Такие системы в целом работают достаточно эффективно, но в конечном счёте они уступают системам, основанным на стоимости (ad valorem), и они менее справедливы, потому что используют грубые категории и диапазоны и не всегда точны с точки зрения распределения нагрузки. И тогда возникает ключевой вопрос: собираетесь ли вы в какой-то момент перейти от системы, основанной на площади, к системе, основанной на стоимости? Если вы хотите перейти к ad valorem системе, вам нужны рыночные данные. Можно иметь лучшую технологию в мире, но если у вас нет качественных рыночных данных, которые "питают" эту систему, вы всё равно не сможете точно оценивать недвижимость. Поэтому нужно сначала понять контекст: какие данные у вас есть на текущем этапе, в какой среде вы работаете",- сказал он.

Уайт отметил, что иногда может оказаться, что имеет смысл вообще остаться на текущей системе или лишь немного её улучшить.

"В какой-то момент переход к более продвинутым технологиям может быть оправдан. Но сам факт существования более "умного" технологического решения не означает, что его нужно немедленно внедрять",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.