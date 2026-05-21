Трамп прокомментировал разговор с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошла его беседа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Эрдоганом и напомнил, что между двумя лидерами установились хорошие отношения, передает Day.Az.

До этого в канцелярии Эрдогана по итогам разговора сообщали, что главы стран обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который запланирован на июль. В ходе переговоров турецкий президент также назвал позитивным событием решение о продлении перемирия США с Ираном.