Трамп прокомментировал разговор с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошла его беседа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Эрдоганом и напомнил, что между двумя лидерами установились хорошие отношения, передает Day.Az.
До этого в канцелярии Эрдогана по итогам разговора сообщали, что главы стран обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который запланирован на июль. В ходе переговоров турецкий президент также назвал позитивным событием решение о продлении перемирия США с Ираном.
