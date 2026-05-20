Си Цзиньпин рассказал о расколе в мире

Раскол и гегемония наблюдаются в условиях хаотичной международной ситуации.

Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путин, передает Day.Az.

"Наблюдается раскол, односторонность и гегемония, однако стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени", - сказал он.

Путин в свою очередь заявил, что переговоры с Си Цзиньпином в узком формате прошли в дружеском и содержательном ключе.