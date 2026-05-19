Шушу и Ханкенди свяжет канатная дорога

Канатную дорогу Ханкенди-Шуша планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на мероприятии в Баку в рамках WUF13 на тему "Послевоенное градостроительство: восстановление разрушенной идентичности и реконструкция интегрированного будущего".

"Разрабатывается проект канатной дороги между Шушой и Ханкенди. Эта канатная дорога соединит центры городов Ханкенди и Шуша, а общее время поездки составит не более 12 минут", - сказал он.

Отметим, что протяженность канатной дороги Ханкенди-Шуша составит около 6 тыс. метров. Высота канатной дороги в Ханкенди будет составлять 844 метра, а в Шуше - 1 317 метров. Продолжительность движения по канатной дороге предусмотрена до 13 минут, а скорость - 8 метров в секунду.

Напомним, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.