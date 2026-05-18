В рамках WUF13 пройдет международная конференция по вопросам градостроительства и деколонизации

В рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (ООН) (WUF13) при организационной поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ) 20 мая состоится международная конференция на тему "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации".

Как сообщает Day.Az, конференция станет первым международным мероприятием Молодежной платформы Глобального Юга, созданной по инициативе БИГ молодежью, представляющей различные страны мира.

В конференции впервые примут участие представители Молодежного бюро ООН. В мероприятии примут участие представители из 22 стран, включая членов Молодежной платформы Глобального Юга, представляющих нынешние и бывшие колонии, молодых исследователей, специалистов в области международного права, экспертов в сфере здравоохранения, представителей выступающих за независимость политических партий и организаций, руководителей молодежных организаций и студентов университетов.

На мероприятии будут обсуждены вопросы создания более сильных и скоординированных механизмов борьбы молодежи из различных регионов против сохраняющихся последствий колониализма и неоколониализма, сетевого взаимодействия Молодежной платформы Глобального Юга, превращения международной солидарности в реальные и эффективные платформы. Состоится также обмен мнениями по вопросам организации молодежи на более высоком уровне, вынесения в центр международной повестки дня системной дискриминации и нарушений прав, с которыми сталкиваются меньшинства, и выдвижения конкретных, ориентированных на результат международных инициатив против этих проблем.

Отметим, что 19 мая в рамках WUF13 Бакинской инициативной группой (БИГ) будет организовано мероприятие, посвященное теме "Несправедливость, порожденная колониальным правлением, и жилищный кризис". В рамках мероприятия участники конференции обсудят социально-экономические последствия колониального и неоколониального управления, структурное неравенство, возникающее в процессах урбанизации, существующие вызовы в сфере обеспечения жильем, а также влияние этих проблем на местное население.