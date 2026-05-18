Президент Узбекистана выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию WUF13

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает в понедельник Day.A, об этом он сказал, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Прежде всего хотел бы выразить искреннюю благодарность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики за безупречную организацию сегодняшнего форума в прекрасном городе Баку - жемчужине Каспийского моря и всего мира", - сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Азербайджан переживает стремительное и масштабное развитие, особенно в Карабахе.

"За короткое время на освобождённых территориях были восстановлены целые города, построены новые жилые комплексы и современные объекты инфраструктуры. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан готов внести достойный вклад в эти благородные усилия", - отметил он.