Генсек Совета сотрудничества арабских государств Залива прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасим Мухаммад аль-Будайви прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили официальные лица.