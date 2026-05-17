Азербайджан создал важную площадку для обсуждения устойчивого развития городов

Азербайджан создал важную международную площадку для обсуждения будущего устойчивых городов и практических решений в сфере урбанизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявила мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

"Всемирный форум городов - это платформа для обсуждения вызовов городского развития. Здесь политики, местные лидеры, представители частного сектора и общества вместе обсуждают, как сделать города более устойчивыми и комфортными для жизни", - сказала она.

По словам Маймуны Мохд Шариф, развитие городов должно быть не только масштабным, но и доступным, управляемым и устойчивым. Она подчеркнула, что жилье должно быть тесно связано с рабочими местами, образованием и экономикой, поскольку удаленность жилых районов способствует росту углеродных выбросов.

"Нам нужны не только соглашения и декларации, но и реальные действия после возвращения лидеров в свои страны. Действия важнее одних только заявлений", - добавила мэр Куала-Лумпура.