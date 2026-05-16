В Азербайджане отпуск по уходу за ребенком могут включить в трудовой стаж

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть включен в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено Генеральным коллективным соглашением на 2026-2028 годы, заключенным между Кабинетом министров Азербайджана, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей).

Стороны считают необходимым внести изменения в законодательство в целях усиления социальной защиты граждан. Предлагается включать период частично оплачиваемого социального отпуска по уходу за ребёнком до трех лет, который использует один из родителей или другой член семьи, непосредственно осуществляющий уход, в трудовой стаж, дающий право на отпуск.

Таким образом, данный период предлагается учитывать при расчете стажа, влияющего на право на ежегодный отпуск.

В случае принятия изменений временное отсутствие на работе по уходу за ребенком не будет негативно отражаться на трудовом стаже и последующих трудовых правах граждан.

В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, частично оплачиваемый социальный отпуск по уходу за ребёнком не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Кроме того, среди планируемых мер также значится повышение пособий по уходу за ребенком до трех лет.