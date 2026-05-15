Иран получил от США сообщение о заинтересованности в продолжении переговоров

Тегеран после заявления президента США Дональда Трампа о неприемлемости иранского предложения по урегулированию получил новое сообщение из Вашингтона о заинтересованности в продолжении переговоров. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что сообщается о том, что США отклонили предложение или ответ Ирана, относится к нескольким дням назад, когда господин Трамп написал в твите, что это неприемлемо. Однако после этого мы вновь получили от американской стороны сообщения о том, что они готовы продолжать переговоры и взаимодействие", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели. Арагчи добавил, что процесс обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, но "происходит это медленно".

10 мая Иран передал Пакистану ответ на американские предложения по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, Тегеран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Как отмечало издание, иранская сторона выразила готовность согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на требуемые США 20 лет. Позднее Трамп назвал ответ Тегерана неприемлемым.