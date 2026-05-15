В Азербайджане хотят увеличить пособие по уходу за ребенком

В Азербайджане могут повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в Азербайджане рассматривается вопрос повышения социального пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Эта мера направлена на дальнейшее усиление социальной поддержки семей с маленькими детьми.

Согласно действующему порядку, после оформления работодателем частично оплачиваемого социального отпуска через подсистему "Труд и занятость" пособие назначается автоматически в установленном законом размере.

В настоящее время лицам, ухаживающим за ребенком, выплачивается 44 маната - до достижения ребенком полутора лет и 28 манатов - в возрасте от полутора до трех лет.

Для детей с инвалидностью в возрасте до трех лет пособие выплачивается в двойном размере.

Выплата пособия прекращается в случае смерти ребенка до достижения им трехлетнего возраста, а также при досрочном выходе родителя на работу или расторжении трудового договора по собственному желанию в период социального отпуска.