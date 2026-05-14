В Азербайджане утверждены правила госконтроля за оборотом необработанных алмазов

Утверждены "Правила осуществления государственного контроля в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, а также отслеживания необработанных алмазов" и "Форма и правила выдачи сертификата в соответствии с требованиями Схемы сертификации Кимберлийского процесса в связи с экспортом необработанных алмазов".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики определена полномочным органом, осуществляющим государственный контроль в вышеуказанных сферах.