В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С дневных часов 15 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до вечера 18 мая в некоторых местах ожидается переменчивая дождливая погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, ожидаются грозы, град, а в высокогорных районах возможен снег.
В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные сели на некоторых горных реках.
