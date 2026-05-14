В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

С дневных часов 15 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до вечера 18 мая в некоторых местах ожидается переменчивая дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, ожидаются грозы, град, а в высокогорных районах возможен снег.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные сели на некоторых горных реках.

