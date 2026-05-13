Yelo Bank запускает новую амбициозную кампанию, направленную на поддержку развития предпринимательства в стране. В рамках кампании "Добро пожаловать в бизнес" индивидуальные предприниматели и юридические лица, впервые открывающие онлайн-бизнес-счет в Yelo Bank, получат широкий пакет привилегий.



Клиенты, присоединившиеся к кампании в период с 12 мая по 30 июня, смогут в течение 3 месяцев с даты открытия счета совершать следующие банковские операции совершенно бесплатно - с комиссией 0%:



✓ внутренние переводы в национальной валюте, включая обычные и срочные переводы;

✓ снятие наличных со счёта;

✓ переводы в рамках зарплатного проекта.



Кроме того, все предприниматели, принявшие участие в кампании, получат в подарок бизнес-карту сроком действия 1 год.



Цифровые решения Yelo Bank на этом не заканчиваются. Бизнес-клиенты также могут бесплатно воспользоваться такими возможностями, как открытие онлайн-счета, заказ зарплатных карт и подключение к сервису Mobile POS, который превращает смартфон в POS-терминал.



Цель Yelo Bank - быть надежным и инновационным партнером для предпринимателей не только на первых этапах их деятельности, но и на каждом этапе развития бизнеса. Эта кампания станет первой яркой страницей будущего масштабного и долгосрочного сотрудничества с представителями бизнеса.



Индивидуальные предприниматели могут присоединиться к кампании, открыв свой первый онлайн-бизнес-счет через приложение Yelo Business, а юридические лица - через платформу Yelo Интернет-банкинг.



Примечание: преимущество бесплатных транзакций распространяется на совокупный оборот до 100 000 AZN в рамках кампании.



Yelo Bank продолжит внедрять инновационные проекты, которые облегчают повседневную деятельность предпринимателей и помогают оптимизировать их расходы, основываясь на глубоком анализе потребностей реального сектора.



Более подробная информация: Yelo Интернет-банкинг - https://ylb.az/ibank; приложение Yelo Business - https://ylb.az/businessapp.



